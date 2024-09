Sicilia a segno con il 10eLotto. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, da segnalare tre vincite per un totale di 125mila euro: a Borgetto, in provincia di Palermo, e ad Avola, in provincia di Siracusa, sono stati vinti 50mila euro, con un “9 Oro”, mentre a Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina, 25mila euro, con un “8 Oro”. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 28,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,7 miliardi di euro in questo 2024.

Le precedenti vincite

Festa grande Nicolosi, in provincia di Catania, grazie al 10eLotto. Nella località siciliana, come riporta Agipronews, vinti 100mila euro grazie a un “9” in un’estrazione frequente, con una giocata del valore di un solo euro. Da segnalare anche due vincite da 20mila euro ciascuna a Catania, una da 9mila euro a Mazzarino, in provincia di Caltanissetta e una da 7.500 euro a Letojanni, in provincia di Messina. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 9,9 milioni di euro, per un totale di 2,4 miliardi da inizio anno.

Lotto: in Sicilia vinti quasi 60mila euro

Festa grande a Carini, in provincia di Palermo, grazie al gioco del Lotto. Nella località siciliana, come riporta Agipronews, vinti 25.475 euro in seguito a una giocata su tutte le ruote. Da segnalare anche una vincita da 13.200 euro a Catania, una da 10.516,67 a Paceco, in provincia di Trapani e una da 9.500 euro a Palermo. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 4,9 milioni di euro, per un totale di 834 milioni da inizio anno.

La festa di Casteldaccia

Festa grande a Casteldaccia, in provincia di Palermo, grazie al 10eLotto. Nel concorso di martedì 23 luglio, come riporta Agipronews, vinti 50mila euro grazie a un “9 Oro” in un’estrazione frequente. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 24,3 milioni di euro, per un totale di 2,2 miliardi da inizio anno.

Una 54enne di Agrigento vince un Jackpot di quasi 8mila euro

E luglio si conferma ancora una volta un mese fortunato per la Sicilia. Questa volta a festeggiare è una donna di Agrigento che, grazie a Bingo75, il gioco firmato da tombola.it dedicato a tutti gli amanti della lotteria nel suo formato più innovativo, è riuscita ad aggiudicarsi un jackpot di quasi 8mila euro con soli 1,20 euro di cartelle. La 54enne siciliana, riferisce Agipronews, è riuscita a portare a casa il montepremi dopo aver riempito tutta la cartella con il numero 57.

Le vincite precedenti

Festa grande a Marsala, in provincia di Trapani, in occasione del concorso del 10eLotto di martedì 16 luglio. Nel Comune siciliano – scrive Agipronews – è stato centrato un premio da 40mila euro con un “9 EXTRA”. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 25,9 milioni di euro, per un totale di oltre 2,14 miliardi da inizio anno.

Le vincite dei giorni scorsi

La fortuna bacia Milazzo, in provincia di Messina, grazie al 10eLotto. Nel concorso di sabato 22 giugno, come riporta Agipronews, vinti 20mila euro grazie a un “9” in un’estrazione frequente. Da segnalare anche due vincite da 5mila euro ciascuna nel concorso di venerdì 21 giugno, una a Palermo e una a Marsala, in provincia di Trapani. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 12,4 milioni di euro, per un totale di oltre 1,8 miliardi da inizio anno.