Si tratta della Giglio.com

Debutto in borsa quest’oggi per il marchio palermitano Giglio con ottimi riscontri. Infatti, al primo giorno di negoziazione, il titolo è stato subito in salita. Secondo quanto riporta l’agenzia teleborsa, specializzata proprio in economia, il marchio ha chiuso il primo giorno su Aim Italia (sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana) a +1,67%, con i prezzi allineati a 4,88. Quella della società palermitana attiva nel settore della vendita online per la moda di lusso multimarca rappresenta la diciottesima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese. Il collocamento di 2.200.000 azioni di nuova emissione, rivenienti da un aumento di capitale a servizio della quotazione, aveva generato un ammontare complessivo pari a 10,56 milioni di euro. Il prezzo di collocamento delle azioni ordinarie era stato fissato in 4,8 euro per azione.

Dove opera

Giglio.com è una società attiva nel settore della vendita online per la moda di lusso multimarca e su scala globale che fa capo alla famiglia Giglio. La società ha anche nominato nei giorni scorsi il nuovo consiglio di amministrazione, composto da 7 membri, di cui due indipendenti: Giuseppe Giglio (Presidente e Amministratore Delegato); Federico Giglio (Amministratore Delegato), Michele Giglio (Amministratore); Matteo Gatti (Amministratore); Francesco Tombolini (Amministratore); Mario Boselli (Amministratore Indipendente) e Alessandro Varisco (Amministratore Indipendente). Il Consiglio di Amministrazione resterà in carica sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.

La storia dell’azienda

L’azienda nasce negli anni ’60 a Palermo, quando Michele Giglio eredita una bottega di tessuti e merceria e la trasforma in quella che è considerata una delle realtà siciliane più importanti del settore. Nel 1996 viene lanciato il primo fashion store online e diventa tra i pionieri del settore in Italia. L’azienda oggi è guidata dai figli Giuseppe e Federico. “La quotazione è un passaggio importante nella storia della nostra azienda, sancisce lo straordinario percorso che ci ha portato fin qui e ci permetterà di dotarci di ulteriori risorse per perseguire nuovi ambiziosi obiettivi di crescita e sviluppo – ha commentato Giuseppe Giglio, presidente e amministratore delegato di Giglio.com – Siamo, inoltre, estremamente onorati di ospitare all’interno del nostro cda personalità dallo standing così elevato nel mondo del fashion luxury; la loro esperienza e le comprovate competenze daranno un formidabile contributo al nostro programma”.