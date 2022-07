Cinque incidenti sulla Palermo Mazara del Vallo. Il traffico è stato bloccato per ore. L’ultimo tamponamento proprio in questi minuti con cinque auto coinvolte.

Il traffico molto sostenuto, l’uso del cellulare in auto e la velocità le cause che hanno provocato le carambole senza gravi conseguenze per gli automobilisti ma che hanno provocato la paralisi del traffico verso l’aeroporto.

Giornata di super lavoro per gli agenti della polizia stradale e gli operai dell’Anas intervenuti i primi per eseguire i rilievi e accertare le responsabilità i secondi per consentire la riapertura delle corsie e ripulire l’asfalto dai pezzi di auto, dall’olio e dal carburante.

Le auto sono rimaste in fila per ore da via Belgio.

Gli incidenti sono stati tutti con feriti lievi, solo alcuni trasportati in ospedale ma in codice verde. Qualche automobilista è stato medicato sul luogo dell’incidente dal personale del 118.