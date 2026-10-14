La resa dei conti nella Democrazia Cristiana si consuma sull’asse Roma-Palermo, decretando lo scontro totale tra la nuova segreteria nazionale guidata dal deputato siciliano Carmelo Pace e l’ex reggente Gianpiero Samorì. Una guerra iniziata con le dimissioni di Totò Cuffaro seguire da un commissariamento del partito in Sicilia deciso da Samorì dal quale partì lo scontro. Con l’ultimo provvedimento della Direzione Nazionale, la battaglia politica ha ufficialmente abbandonato le sedi di partito per trasferirsi nelle aule di tribunale.

L’atto finale fra ieri e oggi: Il deferimento ai probiviri e l’azione legale

L’atto finale della crisi interna si è consumato a Roma, dove la Direzione Nazionale della Democrazia Cristiana ha deliberato il deferimento di Gianpiero Samorì al Collegio dei Probiviri. La presidenza, supportata dal neo-segretario Carmelo Pace e dal presidente nazionale Renato Grassi, ha disconosciuto in blocco i pre-congressi territoriali organizzati da Samorì, definendoli privi di valore statutario. Per blindare il marchio del partito, Grassi ha formalmente incaricato i legali di fiducia di intraprendere azioni giudiziarie d’urgenza a tutela del nome e del simbolo della DC.

Tra giorni fa, il 12 Ottobre: L’affondo di Samorì e il j’accuse contro Cuffaro

Soltanto ventiquattro ore prima del provvedimento, lo scontro era divampato pubblicamente. Gianpiero Samorì, muovendosi ancora nella veste di segretario nazionale facente funzioni, aveva sferrato un duro attacco frontale contro l’organigramma del partito.

Contestando le convocazioni e i provvedimenti organizzativi diramati da Carmelo Pace, Samorì aveva dichiarato le decisioni del rivale «giuridicamente inesistenti, nulle ed illegittime». In quell’occasione era arrivata la provocazione politica più pesante: Samorì aveva affermato che lo scudocrociato non poteva più essere gestito come il «partito personale del senatore Salvatore Cuffaro», annunciando una mobilitazione congressuale autonoma fissata a Roma per fine ottobre per “riprendersi” il movimento.

Fine Settembre – 2 Ottobre 2026: Il “ribaltone” e l’elezione di Carmelo Pace

La radice della spaccatura risale alla fine di settembre, culminando nei lavori del Consiglio Nazionale del 2 ottobre. È in questo momento che avviene la svolta: il capogruppo all’ARS (Assemblea Regionale Siciliana) Carmelo Pace viene eletto nuovo segretario nazionale della Democrazia Cristiana, raccogliendo il testimone proprio dalle dinamiche legate a Totò Cuffaro.

Questa nomina, finalizzata a estendere a livello nazionale il solido modello elettorale radicato in Sicilia, ha immediatamente innescato la reazione della minoranza. Samorì ha fin da subito contestato la validità dell’assemblea, sostenendo che lo stesso Consiglio Nazionale fosse ormai decaduto per la perdita della maggioranza dei suoi componenti, dichiarando l’elezione di Pace del tutto illegittima. Un corto circuito istituzionale interno che, in pochi giorni, è passato dal dibattito politico alle carte bollate degli avvocati.