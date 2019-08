Bloccato dagli agenti di polizia

Era appena uscito dal foto segnalamento alla polizia scientifica. Gli agenti lo avevano denunciato per furto in auto di alcune valigia.

Era stato scoperto grazie alle telecamere di un B&B. Gli agenti erano andati a casa di V.E. di 33 anni e in casa avevano trovato le valigie.

Così era scattata la denuncia per furto aggravato su autovettura. Portato alla Scientifica il 33 enne palermitano stava tornando a casa quando ha visto in un’autovettura parcheggiata in viale Strasburgo un Ipad.

Non ha resistito e così ha tentato di portarlo a casa. Lo hanno visto gli agenti di polizia che stavolta lo hanno portato in questura e arrestato e portato nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio per direttissima.