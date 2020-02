A Palermo

E’ attiva nuovamente da ieri la fontana che si trova all’interno della storica Villa Garibaldi a Piazza Marina.

Al termine di un intervento di manutenzione eseguito dal COIME sotto il coordinamento dell’Assessorato per il decoro urbano, sono infatti tornate operative le pompe dell vasca che si trova fra i ficus e gli altri alberi storici della villa.

Il funzionamento sarà monitorato nei prossimi giorni dal personale del Coime al fine di verificare la tenuta di tutti gli ugelli e del sistema di pompaggio.

Gli operai comunali si sposteranno ora in via Bonanno per un analogo intervento nella fontana limitrofa all’area archeologica.

“Si tratta – spiega l’Assessore Fabio Giambrone – di piccoli ma significativi interventi che restituiscono alla città e ai turisti elementi significativi delle nostre ville più importanti. Una serie di interventi che si affiancano a quelli eseguiti sul parco statuario della città per ridare ai nostri giardini e alle aree verdi il giusto decoro che meritano”.