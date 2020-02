L'anniversario

Sono trascorsi dieci anni dalla scomparsa dell’attore palermitano Giorgio Li Bassi. Dieci anni in cui quella Palermo che aveva promesso memoria e ricordo per l’attore capostipite e fondatore dei “Travaglini”sembra aver dimenticato chi con il suo cabaret e la sua risata ha strappato un sorriso a tanti palermitani.

Proprio per questo la sorella ha lanciato un appello per ricordarlo, proprio in occasione dei dieci anni dalla scomparsa, anche tra i tanti colleghi ed amici che lo hanno accompagnato ma nessuno finora sembra aver risposto.

Maria Li Bassi vorrebbe organizzare uno spettacolo o comunque un momento di ricordo con i suoi compagni di viaggio dove chi vuole racconta un ricordo o un aneddoto su di lui.

Intanto questa stasera sulle pagine facebook di Blog Sicilia e Casa Minutella sarà pubblicata un’intervista video all’attore.

Della Sicilia Giorgio Li Bassi scriveva “La Sicilia, è sfuggente, io la cerco e non la trovo, tutti la cerchiamo…”.