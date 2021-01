attivate le procedure previste dai protocolli

Anche oggi è emerso un caso di Covid 19 tra il personale dei servizi educativi che si è sottoposto allo screening presso la fiera del Mediterraneo di Palermo.

Si è disposta l’immediata chiusura dell’asilo nido “Grillo Parlante”, in via Caduti S.Croce, sono state avvisate le famiglie delle bambine e dei bambini che frequentano la struttura e sono state attivate le procedure previste dai protocolli anti Covid 19.

Si tratta dell’ennesimo caso di contagio tra il personale della scuola. Ieri, per due dipendenti contagiati infatti, sempre a Palermo, è stata disposta la chiusura dell’asilo nido Allodola e della scuola dell’infanzia Oberdan.

Ma i contagi nel mondo della scuola non riguardano solo Palermo. Due giorni fa, dopo il caso di positività di un operatore scolastico, il sindaco di Porto Empedocle ha deciso di chiudere asili nido e scuole materne. Stessa decisione presa domenica dal sindaco di Agrigento per i contagi in crescita.

Tornando a Palermo, non è migliore la situazione in città, dove c’è stato un picco di contagi. Non a caso, il sindaco Leoluca Orlando chiede la zona rossa.

In un video-appello diffuso ieri mattina, il primo cittadino ha dichiarato: “Mi sembra assolutamente urgente e non più rinviabile che Palermo sia dichiarata zona rossa sia per mettere un freno ai troppi comportamenti irresponsabili e incivili che sono la principale causa della diffusione del contagio, sia per facilitare l’accesso ai ristori economici per tutte le categorie danneggiate dal blocco o dalla riduzione delle attività. Siamo sull’orlo di un abisso, non c’è più tempo da perdere per evitare una catastrofe”.

Intanto, proprio a Palermo, c’è grande preoccupazione per il focolaio di Covid19 scoppiato al carcere Pagliarelli.

Trentuno detenuti sono risultati positivi al Covid19. E’ quanto ha scoperto la direzione del carcere quando ieri uno dei carcerati ha accusato sintomi febbrili. Il tampone ha confermato il sospetto.

I detenuti positivi quasi tutti asintomatici, tranne uno con la febbre, sono nella “zona rossa” creata nella struttura carceraria del Pagliarelli realizzata nel Reparto Pianeti.