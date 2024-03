Un impiegato e un vigilante del McDonald’s in via Emerico Amarici sono stati aggrediti da tre giovani. Il dipendente 38enne e un vigilante di 24 anni sono stati picchiati, per cause ancora da chiarire, da tre persone che sono state successivamente identificate dai carabinieri in attesa che le vittime presentassero denuncia.

I carabinieri sono arrivati in zona e hanno iniziato le indagini per cercare di ricostruire quanto successo.

I militari del Nucleo radiomobile che hanno sedato la rissa hanno identificato un 27enne, un diciassettenne e un 48enne. Il dipendente egiziano di 38 anni è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato per accertamenti al Policlinico.