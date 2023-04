MOMENTI DI TENSIONE

Momenti di tensione questa mattina al poliambulatorio dell’Asp 6 di Palermo in via Turrisi Colonna. Tra malattia, permessi per la 104 e impiegati in ferie mancavano circa sette dipendenti. Assenze che hanno costretto l’azienda a chiudere gli sportelli di prenotazione e anagrafe assistiti. Poco prima dell’apertura degli uffici gli utenti in coda hanno iniziato a protestare e i vigilanti per evitare disordini hanno chiamato i carabinieri.

Le assenze

I militari hanno identificato i metronotte e hanno raccolto la protesta degli utenti che sono stati costretti a raggiungere le altre sedi dell’Asp per eseguire prenotazioni ed esenzioni. Le assenze in via Turrisi Colonna peseranno oggi negli altri sportelli che si troveranno a gestire più utenti.

Le parole del responsabile

“Avevano organizzato l’apertura degli sportelli anche oggi – dice Francesco Cascio, responsabile del poliambulatorio – Abbiamo avuto alcuni impiegati in malattia e il piano è saltato. Ricordiamo che ci sono altre sedi dove si possono richiedere questi servizi e che le prenotazioni si possono fare on line. Tra l’altro l’esenzione ticket si può richiedere gratuitamente nei 300 Caf che già si sono accreditati. Gli sportelli sono sempre tenuti aperti in via Turrisi Colonna, oggi tra malattia, ferie e 104 sono mancati alcuni dipendenti e i servizi sono stati sospesi. Tutte le attività del poliambulatorio e le visite si stanno svolgendo regolarmente. Dopo le proteste di alcuni provocatori all’inizio della mattinata l’attività di sta svolgendo serenamente”.