“Gli esperti in politiche del lavoro allo scopo riqualificati con risorse pubbliche dietro selezione e che vantano esperienza diretta nella pubblica amministrazione, quindi gli unici esperti del settore, a fronte dei disagi che si registrano nei centri dell’impiego dell’isola, a causa di un aumento di richieste degli utenti e a fronte di servizi di politiche attive scarsamente erogate, in base alle norme approvate dal parlamento siciliano, chiedono di essere immediatamente utilizzati per risolvere contestualmente la carenza di personale nei CPI, il ripristino dei servizi e non per ultimo la grave indigenza ed emergenza sociale di detto personale”.

E’ quanto sostengono in una nota gli sportellisti della Formazione, qualificati proprio per le attività degli uffici per l’impiego e che attendono da anni il loro reinserimento lavorativo.

A fronte della evidente situazione di disagio nell’erogazione dei servizi, però, per loro non scatta ancora il resinserimento e oggi sottolineano l’assurdità di questa situazione