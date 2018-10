Il cartello dice aperto ma l’ingresso è chiuso. Torna ad essere ‘sbarrato’ il portoncino laterale di ingresso a Villa Trabia, quello dal lato di via Almeyda. Chiuso da tempo, era stato nuovamente aperto su richiesta dei palermitani e sollecitazione dalla presidenza della circoscrizione dopo la chiusura a tempo indeterminato per la messa in sicurezza dell’ingresso storico alla villa da Piazza Scalia.

Una apertura durata davvero poco. A segnalare la chiusura nella giornata di ieri, domenica 21, è stato proprio il presidente di circoscrizione Marco Frasca Polara. “Nuovi disagi per i fruitori di Villa Trabia che hanno trovato sbarrato l’ingresso secondario di via Almeyda. Una chiusura che si aggiunge a quella recente del cancello di piazza Scalia e a quella del portone principale di via Almeyda, risalente a circa dieci anni fa – dice -. La riapertura dell’ingresso secondario di via Almejyda è divenuta indispensabile – continua – Quest’ulteriore limitazione penalizza ancor di più i fruitori del parco costretti ad utilizzare l’unico varco rimasto aperto, quello di via Salins. I disagi

aumentano, specialmente la domenica quando la Villa diventa meta di tanti palermitani, soprattutto famiglie, che utilizzano l’area giochi per i bambini che si trova a ridosso della via Almeyda. A ciò si aggiunga – conclude il presidente Frasca Polara- che i lavori di messa in sicurezza della cancellata di piazza Scalia non si sa quando inzizieranno e che il progetto di restauro del portone di via Almeyda è bloccato”