I Carabinieri della Stazione di Vicari hanno sequestrato un’area di circa 2.000 metri quadrati adibita a discarica abusiva e denunciato un 48esimo del luogo, già noto alle forze dell’ordine, per gestione illecita di rifiuti e realizzazione di discarica non autorizzata.

L’individuazione del sito è avvenuta durante un sorvolo del 9° Nucleo Elicotteri di Palermo, che ha notato dall’alto l’accumulo di materiali e segnalato la zona alle pattuglie a terra. I militari di Vicari sono quindi intervenuti sul posto, rintracciando l’uomo mentre stoccava veicoli abbandonati e materiale ferroso.

L’area è stata posta sotto sequestro per interrompere l’attività di sversamento. I materiali rinvenuti sono stati campionati per la classificazione, mentre proseguono le verifiche per stabilire la continuità delle attività nel tempo. I provvedimenti sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Termini Imerese diretta da Angelo Vittorio Antonio Cavallo.