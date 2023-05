Sottoscritto accordo fra Rap e Reset

Milleduecento strade del capoluogo siciliano su cui effettuare i diserbi entro luglio: dove l’ordinario fallisce, interviene lo straordinario, nuovamente. Rap e Reset uniscono ancora le forze per far fronte, questa volta, all’eliminazione di erbacce sui marciapiedi e sulle aree verdi del capoluogo siciliano. Un accordo sottoscritto dai neopresidenti delle due società, ovvero Giuseppe Todaro e Fabrizio Pandolfo. Le maestranze inizieranno gli interventi a partire da lunedì 29 maggio, per concludere tutto l’iter previsto entro il mese di luglio. Un unione che non è nuova durante l’Amministrazione Lagalla, visto che lo scorso autunno le due aziende unirono le forze per portare a termine il piano di pulizia straordinario per eliminare i rifiuti depositati dai soliti incivili sulle strade del capoluogo siciliano.

L’accordo per i diserbi fra Rap e Reset

La gran parte del lavoro sarà condotto dalle maestranze di Reset, normalmente assegnatarie del servizio. Le stesse dovranno coprire circa 1200 strade per un ammontare complessivo di 600 chilometri di lunghezza. Le opere, che verranno eseguite in due tranche, dovranno essere completati entro luglio. Ciò fatto salvo condizioni meteo avverse o problemi tecnici. Con riguardo a Rap, l’azienda di piazzetta Cairoli avrà funzione di supporto, coprendo interventi di minore entità sulle strade rimaste fuori dalla prima fase degli interventi condotti da Reset. Inoltre, le maestranze della società Partecièpate si occuperanno di rimuovere i rifiuti ingombranti abbandonati sulle strade da pulire. Ciò al fine di velocizzare i lavori.

L’elenco completo delle strade e il relativo cronoprogramma è consultabile attraverso QUESTO PDF reso noto dalle aziende Partecipate coinvolte.

Lagalla: “Nuova fase di strategie di lavoro”

“L’accordo tra le due società partecipate del Comune è teso ad avviare una nuova fase di strategie di lavoro, in modo da dare risposte sempre più puntuali alla città – ha affermato il sindaco Roberto Lagalla -. Inizia così una sperimentazione di un percorso che mira anche a un coinvolgimento più forte con i rappresentanti delle Circoscrizioni”. Dopo il piano di pulizia straordinario dei rifiuti presenti nelle strade del capoluogo siciliano, arriva quindi un nuovo intervento di ripristino del decoro urbano.

“La città – commenta il presidente della Reset Fabrizio Pandolfo – ha bisogno di un nuovo impulso nella gestione dei servizi. E in un momento in cui le problematiche legate ai conti e all’evasione delle tasse mettono in serie difficoltà i bilanci delle partecipate, la collaborazione tra aziende diventa fondamentale per migliorare l’attività e rendere più efficiente il nostro lavoro”. Dello stesso avviso anche il presidente di Rap Giuseppe Todaro. “È un piano importante che prende spunto dalle posizioni espresse dall’Amministrazione Comunale e riporta in piena attività un servizio, come il diserbo, fondamentale per la città non solo da un punto di vista estetico, ma anche per la tutela e la salvaguardia della salute. Mi piace inoltre sottolineare la prosecuzione di un percorso di piena collaborazione con Reset. Quando le aziende del Comune di Palermo riescono a dialogare e a lavorare insieme, ne beneficiano i servizi, i conti pubblici e soprattutto la cittadinanza”.