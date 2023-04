Scarlata e Porrello nuovi consiglieri d'amministrazione

Giuseppe Todaro è il nuovo presidente di Rap. A dare il via libera è stata l’Assemblea dei Soci, tenuta questa mattina intorno alle 11.30 nella sede dell’azienda di piazzetta Cairoli. Consesso nel quale a rappresentare il Comune vi era il vicesindaco Carolina Varchi, che ha seguito da vicino tutte le vicende legate alle aziende di Palazzo delle Aquile. Con le nomine in casa Rap, si chiude quindi il cerchio sullo spoil system delle società Partecipate.

Il nuovo CdA di Rap

Nomine che hanno subito un’accelerazione dopo le dimissioni dell’ex amministratore unico Girolamo Caruso arrivate ad inizio aprile. Con riguardo al CdA, sono state rispettate le previsioni della vigilia che vedevano favorito per la presidenza Giuseppe Todaro, personalità che ha ricoperto un incarico di spessore all’Osp. Un nome voluto dal primo cittadino ma sul quale si sono sollevate, nelle scorse settimane, alcune critiche. Come quelle poste dall’ala del M5S che, con un’interrogazione scritta agli uffici presentata dal capogruppo Antonino Randazzo, ha chiesto chiarimenti in merito ad una presunta incompatibilità.

C’era attesa invece per i consiglieri d’amministrazione, in particolare su chi avrebbe dovuto cedere il passo fra Massimiliano Crapa, nome sostenuto dall’ala di Forza Italia facente capo al deputato regionale Edy Tamajo, ed Edoardo Scarlata, profilo supportato dall’ala della Nuova DC di Totò Cuffaro, in sostituzione di Giovanna Gaballo, oggi nuova presidente di Sispi. Alla fine, la quota rosa è ricaduta sull’asse azzurro, con Crapa che ha ceduto il posto a Patrizia Porrello, avvocatessa del foro di Palermo.

Gli auguri di buon lavoro

Scelte, quelle intraprese dal sindaco, sulle quali arriva la “benedizione” del capogruppo della Nuova DC Domenico Bonanno. A nome mio e del gruppo consiliare della Democrazia Cristiana al Comune di Palermo, formulo i migliori auguri a tutti i nuovi componenti del Consiglio d’Amministrazione della RAP. Raccolta differenziata, pulizia della città, lotta agli incivili e all’abbandono illecito dei rifiuti, lavori alla discarica di Bellolampo, questi devono essere i punti nodali della nuova governance per il rilancio dell’azienda”.

“Sono certo – prosegue Bonanno – che i professionisti indicati dal sindaco faranno un lavoro importante nella società partecipata, in questo momento storico, più strategica per il Comune di Palermo. Al presidente Todaro, al vice presidente Scarlata e al consigliere Porrello i nostri migliori auguri di buon lavoro”.