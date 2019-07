gli esperti si confrontano l'8 agosto

Giovedì 8 agosto, dalle ore 17:30, si terrà a Bagheria presso lo spazio aperitivo “No Comfort Zone” del ristorante Vintireci in collaborazione con la Libreria Interno 95, in via Città di Palermo, 175, il dibattito aperto al pubblico dal titolo: “Disorientati al futuro”.

L’incontro vuole essere un’occasione, la prima e finora unica a Bagheria, per confrontarsi sul tema della Trasformazione Digitale e di quanto questa sia ormai irrinunciabile nel processo di innovazione delle piccole e grandi imprese, che intendano essere efficacemente competitive.

Interverranno esperti di settori strategici: Salvatore Ducato, marketing & digital specialist; Carlo Ramo, pubblicitario ed esperto di comunicazione; Meryem Amato, influencer; Vincenzo Maggiore, conduttore radiofonico; Daniele Monteleone, reporter.

Modera il dibattito, il marketer e blogger Pippo Ferrante.

L’obiettivo dell’evento è quello di affrontare insieme i vari aspetti della Digital Trasformation: una vera e propria rivoluzione culturale e tecnologica, che sta plasmando la nostra società, modificando e condizionando i rapporti tra aziende e consumatori, nonché i nostri stili di vita.

Un punto di partenza di carattere divulgativo, che desidera però coinvolgere prima di tutto i cittadini – gli unici veri protagonisti dell’evento – ponendoli al centro di tale rivoluzione di cui sono i diretti fruitori, immaginando, insieme, il prossimo imminente futuro.