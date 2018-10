Ascoltati medici e psicologi

Si è svolta oggi in commissione Salute all’Ars un’audizione in ordine alle problematiche concernenti il centro di riferimento per i disturbi del comportamento alimentare (Dca) presso l’azienda ospedaliera universitaria Policlinico Vittorio Emanuele di Catania. Sono stati ascoltati medici, psicologi, psichiatri e dirigenti dell’assessorato regionale per la Salute.

“La commissione – spiega in una nota la presidente Margherita La Rocca Ruvolo – ha evidenziato la necessità di colmare le carenze assistenziali di disturbi comportamento alimentare ponendo l’immediata esigenza di creazione di una rete per evitare la mobilità passiva, a tal fine sarà predisposta un’apposita risoluzione che impegni il governo in questa direzione”.