La I Commissione “Affari Istituzionali” dell’Assemblea Regionale Siciliana ha espresso parere contrario sulle parti di competenza sul Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR). Cominciano gli incidenti di percorso in Assemblea regionale siciliana. Si tratta, infatti, della prima battuta d’arresto per la maggioranza nel percorso che deve portare alle leggi economico finanziarie entro fine anno.

Un parere comunque non vincolante

Il parere, comunque non vincolante, è stato infatti bocciato con 4 voti contrari e 3 favorevoli, mentre diversi componenti risultavano assenti. Determinante è stato il voto del deputato di Sud chiama Nord Giuseppe Lombardo, che ha contribuito a respingere il parere sul documento di programmazione economica della Regione.

Hanno votato contro Angelo Cambiano (M5S), Erminia Lidia Adorno (M5S), Mario Giambona (PD) e Giuseppe Lombardo (Sud chiama Nord). A favore, invece, Ignazio Abbate (DC), Stefano Pellegrino (Forza Italia) e Giuseppe Zitelli (Fratelli d’Italia).

L’attacco dei deluchiani

“Il voto di oggi certifica le profonde difficoltà della maggioranza anche su uno degli atti più importanti di programmazione economica della Regione. La bocciatura del parere sul DEFR rappresenta un segnale politico inequivocabile e dimostra come il governo non possa più dare per scontati i numeri neppure nelle Commissioni parlamentari” dice Giuseppe Lombardo.

“Il nostro voto è stato determinante per respingere un documento che riteniamo inadeguato rispetto alle esigenze della Sicilia. È un richiamo alla responsabilità politica e alla necessità che il Governo regionale cambi metodo e contenuti” conclude l’esponente di Sud Chiama Nord.

Maggioranza sempre più spaccata secondo i 5 stelle

“Un’altra batosta per questa maggioranza sempre più spaccata e ormai senza bussola, l’ennesima prova che questo governo è ormai alla frutta” è il commento dei deputati M5S all’Ars Angelo Cambiano e Lidia Adorno alla bocciatura.

“Alcuni deputati della maggioranza – dicono Cambiano e Adorno – erano assenti, altri sono usciti prima del voto, a conferma del fatto che i contenuti del documento, il solito libro delle favole, lasciavano perplessi perfino loro”.