Tanti i messaggi sui profili social del 32enne

Palermo piange un’altra giovane vittima della strada. È Antonino Vassallo, 32 anni, morto questa notte in seguito a un grave incidente avvenuto all’interno del parco della Favorita, in viale Diana.

Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. È morto sul colpo dopo che la Fiat punto sulla quale viaggiava assieme a S.M. 29 anni, è andata a schiantarsi contro un albero. Uno schianto che non ha lasciato scampo al giovane. La fidanzata, invece, è stata ricoverata in codice rosso nel reparto di rianimazione di Villa Sofia in prognosi riservata. Antonino Vassallo, secondo le prime ricostruzioni, era seduto al posto del passeggero. La ragazza era alla guida.

L’incidente mortale di questa notte alla Favorita è una tragedia che ha scosso la città di Palermo fin dalle prime luci dell’alba. Mentre si prega per le sorti della ragazza, tanti sono gli amici scossi dall’ennesima tragedia della strada e si moltiplicano i messaggi sui profili social del 32enne. Antonino era un bravo dj che intratteneva diverse serate all’interno di alcuni locali di Palermo e si occupava anche di proporre la sua musica nelle feste e nei matrimoni in tutta la Sicilia. Per questo era molto conosciuto.

“Amico mio tutto potevo immaginare,ma mai ricevere una notizia come questa – scrive un amico sul profilo Facebook di Antonino – Ti voglio ricordare per quello rimarrai nel mio cuore”. “Non potevano svegliarmi dandomi notizia più brutta. Antonio ma perché amico mio ma perché? Riposa in pace”. “Riposa in Pace Amico mio non potevo notizia più brutta rimarrai il mio miglior Dj”. “Ho visto foto incidente. Allucinante ma come si fa a morire così giovane. Condoglianze alla famiglia. Preghiamo per la fidanzata”.