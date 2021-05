Ecco gli orari

Da domani i cit aperti in città

Un nuovo passo verso la normalità. I centri di informazione turistica riapriranno domani a Palermo. Si tratta dei Cit Bellini, Galletti, Cavour e Porto, oltre al Visitor Center Unesco di Palazzo Gulì e presso il Teatro Massimo. Ne dà notizia il sindaco Leoluca Orlando.

“Pronti ad accogliere i numerosi turisti”

“Dopo mesi di rinunce e sacrifici – ha detto il sindaco Leoluca Orlando – il ritorno alla normalità è confermato dalla riapertura dei centri di informazione turistica del Comune di Palermo, pronti ad accogliere i numerosi turisti che stanno già affollando la città. È un patrimonio del quale dobbiamo avere cura. Dobbiamo dunque rispettare le regole anti-contagio per fare in modo che Palermo, in sicurezza, torni ad essere ancora più attrattiva e riprenda il percorso di crescita bruscamente interrotto dalla crisi pandemica più di un anno fa”.

Gli orari

Questi gli orari dei centri di informazione turistica a Palermo.

Galletti e Porto dalle 8 alle 14,15

Massimo e Cavour dalle 8,30 alle 13,30

Bellini dalle 8,30 alle 18,30 e dal 24 maggio resterà aperto da lunedì a domenica.

Visitor Center Unesco di Palazzo Gulì dalle 8,30 alle 14,50 con personale comunale, prosegue fino alle 18 dal martedì al venerdì con personale Unesco che assicura l’apertura anche sabato e domenica mattina.

I vari Cit hanno vissuto un periodo di vicissitudini a causa del Covid19 che da inizio marzo dell’anno scorso ha stravolto le normali aperture.