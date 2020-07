La replica dell'azienda

Sono positivi anche i tamponi Covid19 del marito e del figlio, della donna incinta che da Lampedusa è stata ricoverata in un ospedale di Palermo. Gli esiti degli esami fatti ieri, dopo che si ‘è appreso della positività della ventiduenne somala, sono stati comunicati stanotte all’hotspot di Lampedusa (Ag).

I migranti positivi si trovano al centro di prima accoglienza dal 22 luglio, quando furono soccorsi assieme ad altri 90 connazionali. Nella struttura di contrada Imbriacola hanno avuto contatti con altri ospiti.

intanto sulla vicenda del trasferimenmto della gestante impazza la polemica. Le avevano fatto il test sierologico al dito. Ed era risultato negativo. Da qui il trasporto all’ospedale palermitano per essere seguita in vista del parto.

La donna aveva potuto fare accesso in reparto perché inizialmente era risultata negativa al test sierologico, a cui era stata sottoposta a Lampedusa. Effettuato il tampone, come da prassi a tutte le ricoverate del reparto, la scoperta della positività.

In ottanta dovrebbero adesso sottoporsi al tampone. Stessa procedura per una quarantina di donne ricoverate in reparto, molte gestanti, una delle quali avrebbe condiviso la stanza con la trentenne africana.

La donna, che sarebbe asintomatica, sarebbe stata trasferita all’ospedale Cervello, centro di riferimento Covid anche per la gestanti.

Scattata la sanificazione del reparto. Da sanificare anche il Pte di Lampedusa e tutti i luoghi dove la donna è stata ricoverata.