Improvvisamente si è accasciata al suolo

Momenti di paura nel quartiere di Brancaccio dove una donna improvvisamente è stata colta da malore e si è accasciata a terra. Immediatamente è stato lanciato l’allarme e in pochi minuti un’ambulanza è arrivata per effettuare il soccorso. Inevitabilmente ci sono state ripercussioni sul traffico che è andato in tilt.

Dove è successo

E’ accaduto nel tardo pomeriggio nella zona tra viale XXVII maggio e via Vittorio. La donna, stando alle prime notizie che sono state diffuse, stava attraversando a piedi la strada quando all’improvviso ha perso i sensi ed è stramazzata sull’asfalto. Residenti, passanti ed automobilisti hanno subito chiamato il 118. Ad essere state effettuate le manovre di rianimazione per far rivenire la donna.

Traffico in tilt

Ovviamente per poter permettere le operazioni di soccorso è stato necessario interdire buona parte della carreggiata. La zona è particolarmente trafficata e di conseguenza la circolazione è andata in tilt. sul viale XXVII Maggio, nel versante di viale Messina Marine, il traffico si è del tutto paralizzato. Molte auto sono state costrette a fare inversione ad “U”.

Tragedia nel Palermitano pochi giorni fa

Sempre nel palermitano appena qualche giorno fa un probabile malore ha causato una vera e propria tragedia a Capaci. Un uomo di soli 42 anni è stato trovato privo di vita all’interno del suo appartamento. A fare la drammatica scoperta è stata la madre della vittima che non aveva più sue notizie visto che non rispondeva nemmeno al telefono. L’arrivo dei soccorsi si è rivelato del tutto inutile, l’uomo era morto da qualche ora.

Il figlio non risponde, trovato morto in casa

L.F., queste le iniziali del nome del 42enne, è stato trovato nella serata dello scorso 29 novembre ormai privo di vita nella sua abitazione. Forse a causa di un malore improvviso, l’uomo non ha fatto in tempo a chiamare i soccorsi. Sul posto, oltre ai carabinieri del comando stazione di Capaci, anche i vigili del fuoco che hanno dovuto aprire la porta dell’abitazione per entrare.