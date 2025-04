Dimesse le due donne rimaste intossicate

I vigili del fuoco sono tornati nella villetta in viale Regione Siciliana a Palermo andata in fiamme e dove è morta una donna di 80 anni, mentre sono rimaste intossicate la sorella di 78 anni e la badante di 50 anni.

Le fiamme spente in serata hanno ripreso consistenza nel corso della notte. In casa c’erano numerosi sacchetti ammassati. Nonostante la bonifica il rogo ha ripreso ed è stato spento dalle squadre di soccorso.

Per tutta la notte una pattuglia della polizia è rimasta davanti alla abitazione dove sono proseguiti i rilievi della scientifica. La salma è rimasta nell’abitazione. Non ci sarebbero state le misure di sicurezza per portare via il corpo non più riconoscibile a causa dell’incidendo.

Le due donne portate all’ospedale Policlinico dopo essere rimaste intossicate dal fumo sono state in osservazione e poi dimesse.