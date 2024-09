Una donna di 59 anni è stata trovata morta in casa dai vigili del fuoco a Palermo in via Marabitti.

Le squadre di soccorso sono state chiamate perché della donna non si avevano notizie. Non appena dentro i pompieri hanno trovato la donna riversa per terra in una pozza di sangue. Anche nel letto c’erano tracce di sangue.

Sono intervenuti gli agenti di polizia e il medico legale. Dopo l’ispezione sul corpo la procura ha disposto l’autopsia per chiarire le cause della morte.