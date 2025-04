“Anche se siamo in un aeroporto il rispetto non va in vacanza”. “Anche se il mio lavoro è accogliere il mio corpo non è un invito”. Sono alcune delle frasi delle hostess, impiegate e impiegati della società Gh, che si occupa dei servizi a terra nell’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo, con un video sono scesi in campo contro la violenza sulle donne. La morte di Sara Campanella, la giovane palermitana, uccisa a Messina da un collega universitario il 31 marzo, ha scosso tanto le coscienze.

E così lavoratrici e lavoratori della società hanno voluto ricordare la studentessa ribadendo che “il no è no” e che “il corpo delle donne non è un invito”. Messaggi con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico e promuovere una cultura di rispetto e uguaglianza, coinvolgendo tutti in una rete di consapevolezza collettiva. Messaggi per invitare tutti a ‘fare quadrato’ contro la violenza, sottolineando l’importanza di agire insieme per prevenire e combattere questo fenomeno che colpisce milioni di donne in tutto il mondo.