Una boccata d’ossigeno per l’agricoltura dell’Isola su due fronti critici: la crisi strutturale del comparto cerealicolo e i danni causati dagli eventi meteorologici estremi. L’assessorato regionale all’Agricoltura ha infatti pubblicato sia l’avviso da 50 milioni di euro destinato ai produttori di grano, sia i due bandi operativi per i risarcimenti alle aziende colpite dal maltempo e dal ciclone Harry tra gennaio e febbraio scorsi.

Grano: 332 euro a ettaro contro i costi dell’insularità

La prima misura, finanziata con le ultime variazioni di bilancio approvate all’Ars (“Disposizioni per la coesione e la crescita”), punta a sostenere circa 20 mila aziende che hanno coltivato grano nella campagna agricola 2025-2026. Il contributo è fissato in 332 euro per ogni ettaro coltivato (con una superficie minima di 0,30 ettari e un tetto massimo di 25 mila euro ad azienda). Decreto e modalità di partecipazione sono già online sul portale della Regione Siciliana.

“A causa della crisi strutturale che stiamo vivendo – spiega l’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino – i costi necessari a produrre una tonnellata di grano hanno ampiamente superato il prezzo a cui il prodotto viene pagato agli agricoltori sul mercato. Il governo Schifani, quindi, sta intervenendo, e in tempi celeri, per garantire alle imprese del comparto il recupero di competitività e di redditività. La condizione di insularità e le congiunture economiche sfavorevoli non possono costituire uno svantaggio per le nostre aziende. Servono misure in grado di dare supporto e rilanciare le nostre attività economiche”.

Ciclone Harry e maltempo: scadenza domande il 18 dicembre

Parallelamente entra nel vivo il piano di ristoro per le campagne devastate dal maltempo di inizio anno. I due avvisi del dipartimento Agricoltura coprono i danni alle produzioni vegetali (in particolare agrumi e carciofi) e quelli alle strutture aziendali.

Le istanze vanno inviate telematicamente sul portale Sian (www.sian.it), anche tramite i Centri di assistenza agricola (Caa), entro la scadenza unica del 18 dicembre. Nel dettaglio, per le colture vegetali la finestra si apre questo venerdì 27 novembre, mentre per i danni alle strutture occorre presentare una domanda di integrazione alla manifestazione di interesse dello scorso luglio.

“Avevamo promesso agli agricoltori siciliani risposte rapide e concrete per non lasciarli soli di fronte a una calamità che ha colpito duramente le nostre campagne e oggi manteniamo quell’impegno – sottolinea Sammartino –. Grazie a un lavoro sinergico e serrato tra il governo Schifani, il ministero dell’Agricoltura e Agea, attiviamo due misure decisive per far arrivare i fondi direttamente nelle tasche degli imprenditori nel minor tempo possibile, anche attraverso un’importante opera di sburocratizzazione delle procedure. Invito tutte le aziende colpite a rivolgersi tempestivamente ai propri Caa o ad accedere al portale Sian per non perdere questa opportunità”.

Ecco l’avviso per le produzioni vegetali e quello per i danni alle strutture.