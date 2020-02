aveva 50 anni

Sempre allegro, solare, con un sorriso per tutti, disposto in ogni momento ad aiutare chiunque.

Lutto nella comunità di Altofonte, in provincia di Palermo.

E’ morto a soli 50 anni Angelo Cammuca, conosciuto da tutti come “Angioletto”.

Da qualche giorno le condizioni di salute dell’uomo si erano aggravate.

Un gigante buono, questo era Angelo, apprezzato per il suo impegno nel sociale e nella vita religiosa della sua cittadina.

Amato e stimato da tutti, Angelo era sempre disposto a tendere la mano agli altri. Una vita la sua, al servizio del prossimo.

Grande il dolore per la famiglia e per i conoscenti di Angelo che di certo non si aspettavano di doversi congedare da lui così presto.

Innumerevoli sui social i messaggi di cordoglio per la grave perdita.

Scrive il sindaco di Altofonte, Angela De Luca: “La nostra comunità è sconvolta per la perdita di un grande uomo, conosciuto da tante generazioni. Un uomo di chiesa, uno sportivo, un padre di famiglia, perché cresciuto in fretta per dare sostegno ai suoi cari. Angioletto, il suo nomignolo mai fu tanto appropriato ad una persona sempre sorridente, disponibile, altruista anche quando la vita non gli sorrideva”.

I funerali di Angelo Cammuca si terranno domani alle 15.