Indagini dei carabinieri del centro madonita

Un signore anziano, classe ’39, positivo al Covid, si è sparato in casa sua in via Roma a Cerda, nel Palermitano, con un a pistola legalmente detenuta, è stato trasportato con elisoccorso al Civico del capoluogo siciliano.

Ignari i motivi del gesto. Forse la depressione o la solitudine. Indagini a cura dei carabinieri del centro madonita.