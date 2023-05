Tragedia sulla spiaggia di Mondello. Un dipendente della società Italo Belga che gestisce la spiaggia in concessione nella stagione balneare, è morto questa mattina nel tratto proprio di quella spiaggia poco dopo la piazza di Valdesi.

Si tratta di Massimo Russo di 54 anni che stava lavorando probabilmente ai preparativi in vista dell’avvio proprio della stagione balneare dello stabilimento estivo. L’uomo era molto conosciuto a Mondello e a Partanna Mondello.

La prima ricostruzione

L’uomo, che lavorava per conto della società che gestisce la spiaggia di Mondello, secondo una prima ricostruzione stava sistemando alcuni ombrelloni in vista della riapertura del lido, quando improvvisamente si è sentito male.

Sono scattati subito i soccorsi. Prima ad opera dei farmacisti che lavorano nell’attività che si trova a poche decine di metri da dove si è consumata la tragedia, poi sono arrivati i sanitari del 118.

I soccorsi

Purtroppo, pur se immediate, le manovre per rianimare il 54enne si sono rivelate inutili. L’uomo è noto a Mondello anche perché residente ed originario della zona di Partanna, piccolo centro proprio a ridosso della borgata marinara.

Sono in corso gli accertamenti necessari per legge in questi casi. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine e in particolare la polizia e i vigili urbani.