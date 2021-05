Dopo la perquisizione domiciliare dei militari

I carabinieri hanno trovato una Beretta calibro 9 con matricola abrasa, munizioni e 25 grammi di hashish

Arma inviata a Ris di Messina per accertamenti balistici

Il gip ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere

Detenzione illegale di arma clandestina e spaccio di droga. Per questi motivi i carabinieri della stazione Falde di Palermo, hanno arrestato Lorenzo Di Domenico di 42 anni.

Nel corso della perquisizione nella sua abitazione, Di Domenico ha consegnato 25 grammi di hashish e un bilancino elettronico che si trovavano all’interno di un cassetto all’ingresso di casa. I militari hanno trovato anche una pistola “Beretta” calibro 9 con matricola abrasa, completa di 2 caricatori e 14 proiettili.

L’arma, che da preliminari accertamenti è risultata funzionante e le munizioni sono state sequestrate e saranno inviate ai carabinieri del Ris di Messina per gli accertamenti balistici. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere.

Nei giorni scorsi armi sequestrate a Misilmeri

Risale a pochi giorni fa l’arresto di Giovanni Dell’Area, residente a Misilmeri, 43 anni accusato di “detenzione di armi e munizioni clandestine e ricettazione” ed arrestato dai carabinieri insieme a personale dello squadrone eliportato cacciatori “Sicilia”.

I carabinieri della compagnia di Misilmeri, nel corso di perquisizione nella sua abitazione in contrada “Masseria D’Amari”, in un camper hanno trovato un fucile a canne sovrapposte, calibro 12, con matricola abrasa e quasi 300 munizioni dello stesso calibro. L’arresto è stato convalidato. Armi e munizioni è stato sequestrato per essere inviato al Ris di Messina, sezione balistico-dattiloscopica, per verificarne il potenziale e se sia stato già utilizzato.