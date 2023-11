Il blitz in un’abitazione nel quartiere Marinella

I carabinieri della compagnia San Lorenzo hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio un 31enne, palermitano. Ad essere stato effettuato un servizio antidroga nel quartiere Marinella di Palermo da parte dei militari della stazione di San Filippo Neri con il nucleo cinofili di Palermo Villagrazia. Ad essere stato notato immediatamente un sospetto via vai di persone. Una volta accertato il passaggio di droga, i carabinieri hanno bloccato l’uomo insieme alla moglie e perquisito l’abitazione.

Il cane antidroga in azione

Nel corso del controllo hanno trovato in casa 10 mila euro in contanti. Grazie al cane Ron sono stati trovati 100 grammi di cocaina nascosti nel tetto della cabina dell’ascensore. La moglie dell’arrestato, una 29enne, palermitana, è stata denunciata in stato di libertà per spaccio. Il gip ha convalidato l’arresto dell’uomo e disposto la detenzione in carcere.

Accertamenti sul principio attivo della droga

La droga rivenuta è stata sequestrata e verrà trasmessa al laboratorio di analisi per le sostanze stupefacenti del comando provinciale di Palermo per gli accertamenti di rito.

Altra operazione in questi giorni

Sempre i carabinieri della compagnia San Lorenzo hanno arrestato nei giorni scorsi un 30enne, palermitano, accusato detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. I militari della stazione di San Filippo Neri hanno colto in flagranza lo spacciatore mentre stava cedendo la sostanza stupefacente ad un acquirente nel quartiere Zen di Palermo. Il giovane infatti, è stato sorpreso intento a recuperare la dose nascosta sotto una mattonella, ricevendone in cambio il denaro. I carabinieri sono quindi intervenuti bloccando sia il pusher che il cliente. La perquisizione ha consentito di rinvenire oltre 50 dosi di hashish più diversi involucri contenenti marijuana e 100 euro in banconote. Il compratore è stato segnalato quale assuntore alla locale prefettura. L’arresto è stato convalidato e il gip ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

