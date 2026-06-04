Lei è arrivata col neo marito Callum Turner, già ieri sera con un jet privato, ma per tutta la giornata di oggi in aeroporto a Palermo è stato un susseguirsi di arrivi con aerei non di linea: jet privati, voli senza marchi e aerei dalla provenienza incerta visto che portano nel piano di volo solo la provenienza dallo scalo tecnico avvenuto in Italia.

La grande festa di Dua Lipa

E’ blindata la grande festa di Dua Lipa, la star innamoratasi di Palermo che qui ha deciso di dar vita alla mega festa dopo il matrimonio avvenuto in Gran Bretagna. Un piano anti paparazzi nei luoghi della festa, divieti chiari di fotografare gli sposi e gli invitati ed una grande attesa per la discesa delle star a cominciare da Elton John.

Qualcuno, però, da lontano è riuscito a rubare qualche scatto dei due “ragazzi d’oro” nonostante si spostino con anonimi van proprio per cercare di mantenere un minimo di privacy. L’occasione è stata l’arrivo a Villa Igea ed uno spostamento interno.

Festa in due parti: si comincia domani sera alla Gam

La grande festa si terrà in due parti: domani sera alla Gam e poi, sabato, a Villa Valguarnera di Bagheria. Tutto più che riservato e blindato.

Già domani, per la festa alla Gam, traffico bloccato intorno alla galleria d’arte moderna. Uno speciale comitato di accoglienza accompagnerà sposi e ospiti in una visita guidata prima che inizi la vera e propria festa. La Galleria è chiusa per consentire l’evento e riservata alle nozze.

Piazza Sant’Anna diventerà il luogo dell’aperitivo di benvenuto e ci sarà un percorso dedicato per gli ospiti protetto anche da occhi indiscreti e dai teleobiettivi dei paparazzi che non sono solo i fotografi locali: specialisti del foto gossip sono arrivati anche dall’Inghilterra.

La festa vera e proprio a Bagheria

Ma la festa vera e propria si terrà sabato a Bagheria: l’intera Villa Valguarnera è riservata all’evento e già blindata. Intorno alla monumentale villa strade già chiuse da ieri. E’ stata istituita anche una no fly zone per i droni. Tutto blindato nonostante le proteste di residenti e commercianti. Nulla si sa e nulla si saprà. Almeno questa l’intenzione.