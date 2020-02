Gli arrestati tutti giovanissimi

I Carabinieri di Pozzallo hanno arrestato quattro persone per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. I militari dell’Arma hanno notato movimenti da una casa dove alloggiava la coppia e hanno eseguito una perquisizione. Dentro la casa sono stati trovati 5 grammi di cocaina già divisa in dosi e i due, Michele De Luca di 22 anni, e Jessica Teresa Sessa, di 19 anni, sono stati arrestati.

A Ispica i Carabinieri hanno arrestato un’altra coppia che si trovava ai domiciliari per detenzione e cessione di stupefacenti. Nella loro casa che si trova nella zona balneare della Marza sono stati trovati alcuni grammi di cocaina. In arresto Vittorio Pizzo, 22 anni e Debora Borgia, 35 anni, per detenzione in concorso di droga.