Era in corso un controllo delle forze dell'ordine

Due giovani donne sono state aggredite e picchiate tanto da finire in ospedale in gravi condizioni da un gruppo di 30 bagnanti accampati nelle tendopoli nella spiaggia di Barcarello a Palermo.

La vicenda è ancora tutta da chiarire, l’unica cosa certa è che sono finite al pronto soccorso al Cervello in gravi condizioni, A Barcarello era in corso un controllo delle forze dell’ordine per fare sgomberare la tendopoli.

Una delle due giovani stava riprendendo i controlli con un cellulare, quando i bagnanti le hanno prese a calci e pugni.

Nella zona dove è avvenuta l’aggressione ci sono le telecamere e i carabinieri sono a caccia di quanti hanno picchiato le due giovani. Per sedare la rissa sono intervenute anche le volanti della polizia.