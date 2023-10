è accaduto alla Zisa

Non appena hanno vista la volante di polizia sono scappati ma, dopo un breve inseguimento, sono stati bloccati e trovati in possesso di hashish e marijuana. La polizia ha arrestato nei giorni scorsi due giovani per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestrata droga del valore di circa mille euro.

I poliziotti del commissariato Zisa, durante un’attività di controllo del territorio lungo le strade del quartiere, hanno notato la coppia di giovani che avevano un atteggiamento sospetto. I due, nel tentativo di sottrarsi al loro destino, sono scappati prima di essere bloccati e perquisiti. Addosso a e casa sono stati sequestrati 129 grammi di hashish e marijuana e 17 di cocaina.

Alla luce di quanto emerso i due sono finiti in manette e l’arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari.

Spaccio allo Sperone anche accanto alle scuole, 15 arrestati

Pochi giorni fa, i carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno smantellato tre piazze di spaccio nel quartiere Sperone a Palermo che si trovavano nei pressi di istituti scolastici.

E’ stata eseguita un’ordinanza del gip di Palermo su richiesta della procura diretta da Maurizio de Lucia nei confronti di 18 indagati (15 in carcere, 3 obblighi di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria). Complessivamente sono 36 gli indagati accusati di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Le indagini sono state condotte da giugno a settembre del 2021 dai carabinieri delle stazioni di Acqua dei Corsari e di Brancaccio.

Le indagini e le telecamere nascoste

Le indagini si sono avvalse anche di telecamere nascoste che hanno ripreso l’organizzazione della vendita organizzata su turni. I pusher a volte anche minorenni potevano contare su una rete di vedette che li avvertivano del passaggio delle forze dell’ordine. Nelle tre basi di spaccio si vendeva hashish, cocaina, crack e marijuana.

Il volume d’affari era di circa 5 mila euro al giorno. Nel corso dell’operazione sono state monitorate oltre 9 mila cessioni e segnalate 150 persone. Sono state sequestrate oltre un chilo e mezzo di sostanze stupefacenti, cocaina, crack, hashish e marijuana.