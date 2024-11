Regionale, il nuovo brand di Trenitalia (Gruppo FS), di concerto con la Regione Siciliana, committente del servizio, ha prolungato sino a Cefalù due collegamenti fra Palermo Centrale e Termini Imerese, nei giorni festivi, per accompagnare turisti e viaggiatori abituali alla scoperta di luoghi di alto valore culturale e paesaggistico.

I nuovi treni

Nel comfort dei treni del Regionale, da domenica 10 novembre saranno a disposizione dei viaggiatori il R22212 con partenza da Palermo Centrale alle 11:10, arrivo a Cefalù alle 12:13 e e il R22213 con partenza da Cefalù alle 12:25 arrivo a Palermo Centrale alle 13.28. I treni effettueranno fermate intermedie a Termini Imerese, Trabia, S. Nicola Tonnara, Altavilla-Milicia, Casteldaccia, S. Flavia, Bagheria, Ficarazzi, Palermo Roccella, Palermo Brancaccio. I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con la nuova offerta.

Maggiori informazioni su www.trenitalia.com e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia e presso il personale di assistenza e le biglietterie.

Aricò: “Bene sinergia tra Regione e Trenitalia”

“Grazie alla sinergia tra Regione e Trenitalia, si arricchisce l’offerta di collegamenti ferroviari tra la città di Palermo e una delle località più attrattive della Sicilia, Cefalù. Dopo aver istituito, pochi giorni fa, due nuove corse dal lunedì al venerdì tra il capoluogo e la cittadina normanna, su nostra richiesta dalla prossima domenica la stessa possibilità ci sarà anche nei giorni festivi, con il prolungamento della linea che collega Palermo e Termini Imerese fino a Cefalù con il treno che parte dal capoluogo alle 11.10, con viaggio di ritorno alle 12,25.

La maggiore offerta consentirà anche di decongestionare il treno successivo. Continua l’impegno del governo Schifani per garantire ai siciliani e ai visitatori servizi sempre più adeguati e in linea con le esigenze dei viaggiatori che scelgono il treno per spostarsi e scoprire le gemme del nostro patrimonio paesaggistico e monumentale”. Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò, in merito ai due nuovi collegamenti tra Palermo e Cefalù nei giorni festivi a partire da domenica 10 novembre, annunciati da Trenitalia.

