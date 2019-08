La Polizia di Stato ha arrestato Dawda Darboe, gambiano di 19 anni, accusato in poche ore di avere messo a segno due rapine e tentate altre due in diverse zone di Palermo, sabato notte spostandosi a bordo di una piccola auto scura.

Il giovane ha avvicinato alle due di notte due romene in via Archimede. Una è stata bloccata ai polsi ma è riuscita a fuggire. Alle 2.30 in viale Aiace un gruppo di giovani a bordo di un’auto è stato avvicinato da un giovane immigrato.

Con il pretesto della richiesta di una sigaretta, li ha minacciati un coltello, chiedendo la consegna del cellulare. L’automobilista è riuscito ad avviarla ed allontanarsi: sarebbe stato questo il secondo tentativo di rapina. Alle 2.45 in viale Regina Elena il giovane sempre a bordo della vettura ha portato via il cellulare ad un ragazzo. Infine l’ultimo colpo in via Aurispa.

Una ragazza di 20 anni poco prima di rincasare, sul marciapiede è stata affiancata da una piccola autovettura scura, raggiunta, bloccata per il braccio dal cittadino extracomunitario e minacciata e derubata dal cellulare. Grazie al numero di targa gli agenti sono riusciti a rintracciare l’auto parcheggiata a Ballarò. In via Trappettazzo è stato visto il giovane che ha cercato di fuggire, ma è stato raggiunto e bloccato. Nell’auto è stata trovata la cover del cellulare della giovane rapinata in via Aurispa. (Y93)