il 31 marzo alle 16.30

Sono tanti gli aventi a Palermo in vista delle Giornata Mondiale dell’Autismo. Due Ruote per l’Autismo è la manifestazione organizzata per domani , 31 marzo alle 16.30, a Mondello. La seconda edizione dell’iniziativa è organizzata dall’associazione Parlautismo con il Motoclub Horus Palermo e in collaborazione con altri club motoristici. I ragazzi autistici avranno la possibilità di fare un giro sulle due ruote grazie ai volontari dei club. La partenza è prevista dalla piazza di Mondello, i ragazzi faranno un giro all’interno della Favorita per poi ritornare a Mondello.

Per il 2 aprile è stata organizzata una serata sul tema al teatro Politeama. Iniziativa che ha il patrocino della Presidenza dell’Ars e della Presidenza della Regione.

Per l’occasione il teatro Politeama di Palermo per una settimana si colorerà di blu come segnale dell’attenzione della città all’autismo. L’iniziativa è di AMG Energia che ha aderito alla campagna “Light it up blue”, patrocinata a livello internazionale dall’Onu. In serata, alle 21, sul palco del Teatro Politeama di Palermo saliranno sul palco tanti ragazzi, sfidando l’autismo con coraggio mentre le loro famiglie potranno raccontare le numerose battaglie vinte e gli obiettivi raggiunti in questi anni. Testimonial della serata, presentata da Francesco Panasci, sarà l’attore palermitano Salvo Piparo.