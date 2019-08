Le previsioni

E’ ancora anticiclone africano, domani in Sicilia stavolta accompagnato però da correnti di Maestrale.

Tanto sole su Calabria, Campania e Sicilia, fatta eccezione maggiore nuvolosità sui versanti tirrenici di Sicilia e Calabria.

Secondo quanto riferisce Trebmeteo, le temperature sono previste in calo sui versanti tirrenici e lieve anche in quota; aumento termico invece su Calabria jonica e Sicilia meridionale per venti di caduta, con picchi di 37-38°C su Locride, reggino, agrigentino e ragusano, dove i valori termici saranno elevati anche di notte.

Venti deboli o moderati di Maestrale, con rinforzi sullo Ionio. Mari spesso mossi al largo, poco mossi sottocosta o localmente mossi lungo le coste esposte.

Confermata, al momento l’allerta arancione per ondate di calore su Palermo.