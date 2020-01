I rilievi della polizia municipale

L’auto che ha investito un motociclista di 48 anni G.B.Z in viale dei Picciotti, angolo via Bennici, nella zona di Romagnolo a Palermo è fuggita via.

Non si è fermata e non ha prestato soccorso. Secondo quanto ricostruito dagli uomini dell’infortunistica della polizia municipale, l’impatto è stato frontale, per motivi ancora da verificare. L’uomo a bordo dello scooter, è stato trasportato in codice rosso al Buccheri La Ferla e poi trasportato all’ospedale Civico. La prognosi è riservata.

Indagini in corso da parte dei vigili urbani per risalire all’investitore.

Gli agenti dell’infortunistica hanno un modello di auto e una targa parziale. Sono in corso indagini e sono state acquisite anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.

Negli scorsi giorni cinque vetture coinvolte in tamponamento a catena in viale Regione Siciliana, all’altezza di Villa Serena in direzione Trapani, intorno alle 13, con il traffico che è andato in tilt. Secondo quanto ricostruito dai soccorritori, tre persone sono rimaste ferite nello scontro, con una donna che è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco e poi trasportata dagli uomini del 118 al Civico. In ospedale anche un altro uomo, arrivato in codice rosso. Indagini dell’infortunistica della polizia municipale.

Sempre intorno alle 13 una donna è stata investita in via Lincoln da una Panda Bianca. Sul posto l’ambulanza del 118 e i vigili urbani: la donna, immobilizzata dai sanitari, è stata trasportata all’ospedale Civico in codice rosso, e la prognosi è riservata.

Lunedì pomeriggio intorno alle 17, in via Papa Sergio I, all’altezza della scuola Luigi Rizzo, un’auto si è ribaltata. Per fortuna non ci sono stati feriti ma la paura è stata tanta, oltre che i disagi per il traffico. Secondo quanto ricostruito dagli uomini dell’infortunistica della polizia municipale, il conducente di una Citroen C3 avrebbe perso il controllo per poi ribaltarsi. A bordo due giovani, che sono rimasti illesi. In via Papa Sergio I, oltre che i vigili urbani, anche i pompieri del comando provinciale per provvedere alla rimozione del mezzo.