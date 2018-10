La nota del consigliere di opposizione

“Credo sia opportuno mandare un medico legale al Comune di Palermo per certificare la fine di un’esperienza che nonostante le luci è tramontata tra le ombre”. Queste le dure parole del leader dell’opposizione, Fabrizio Ferrandelli.

“Il lavoro caparbio di verità dei conti, fondamentale per garantire i servizi, portato da noi avanti, sarà fondamentale ormai per la prossima amministrazione e non più per questa. Mancano 12 giorni alla possibilità di scioglimento del Consiglio – precisa Ferrandelli.

Oggi ennesima seduta andata a vuoto nell’assenza del governo e senza un coordinamento in Consiglio. Le incertezze e i dubbi aumentano senza contraddittorio e smentite. Vadano a casa, liberiamo Palermo, ridiamo la parola ai cittadini – conclude Ferrandelli a margine dei lavori di aula”.