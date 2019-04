La nota dell'Anci

“La Regione si impegni a superare l’attuale stato di confusione e calamita’ istituzionale ricordando che la Regione ha competenza e potere legislativo e non può da un lato non legiferare o legiferare confusamente e poi scaricare sui Sindaci metropolitani e liberi consorzi competenze contra legem (come appare dalla nota 28 marzo del Dipartimento Rifiuti). I Sindaci hanno responsabilmente posto in essere quanto di propria competenza per evitare danni a condizioni igienico sanitarie”. Questa la dichiarazione del presidente di AnciSicilia, Leoluca Orlando intervenendo a commento della nota dell’assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità del 27 marzo scorso, a firma dell’assessore Alberto Pierobon e del dirigente generale Salvo Cocina, con la quale si danno indicazioni sulle procedure da adottare per garantire la continuità della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia

“La Regione ponga in essere quanto di sua competenza in sede legislativa e interrompa la condizione di calamità istituzionale da molti anni alimentata dalle strutture regionali ricordando e confermando piena disponibilità dei Comuni a collaborare nel rispetto della normativa vigente”.

Leggi anche: Rifiuti, stop ai commissari nelle Srr non negoziabile, Musumeci chiude la porta all’;opposizione di Orlando

Rifiuti, si profila l’ennesima emergenza, i sindaci ‘mollano’ Orlando: “Ci pensiamo noi”

Rifiuti, è polemica fra Regione e Comuni: “Provvedimenti illegittimi, diffida al Dipartimento Energia”