E’ stato arrestato nel trapanese Giacomo Vitale Pecoraro, il giovane di 25 anni, di Palazzo Adriano ma residente a Filaga accusato dell’omicidio del bracciante Francesco Dino, 57 anni, ucciso con diverse coltellate giovedì scorso a Prizzi. Il giovane è stato bloccato dai militari del comando provinciale di Trapani.

Era stata la sorella della vittima a soccorrere il fratello e raccontare quanto successo ai militari. L’aggressore avrebbe colpito la vittima alle spalle e all’addome. Francesco Dino era ancora vivo davanti a una pizzeria in via Marchese Arezzo.

L’operaio, trasportato in elisoccorso all’ospedale Civico, è morto durante il volo a causa delle ferite. La donna, assistita dall’avvocato Mario Bellavista, ha raccontato che i rapporti tra i due uomini erano stati negli ultimi tempi burrascosi. Oggi all’istituto di medicina legale del Policlinico è stata eseguita l’autopsia.