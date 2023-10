Incontro all’Università di Palermo il 27 ottobre alle 9.30

L’Ebas, l’ente bilaterale dell’artigianato siciliano, compie trent’anni. Una ricorrenza importante per un ente che in piena pandemia è sceso in campo fronteggiando la cassa integrazione di 11 mila imprese e di oltre 30 mila lavoratori per un valore di 100 milioni di euro. Un ente che da allora si è strutturato e ristrutturato diventando punto di riferimento irrinunciabile per il welfare, sostenendo a 360 gradi la vita di aziende e famiglie.

Oggi l’Ebas (costituito da Cna, Casartigiani, Confartigianato e Claai, in rappresentanza delle imprese artigiane e da Cgil, Cisl e Uil in rappresentanza dei lavoratori) ha incrementato le prestazioni in quantità e qualità, offrendo ad esempio un pacchetto di aiuti importanti per la conciliazione vita-lavoro, un sostegno all’autoimprenditorialità in particolare per le nuove imprese a conduzione di giovani e di donne.

Storia e futuro dell’Ebas in un incontro all’Università il 27 ottobre

Della storia dell’Ebas ma soprattutto del futuro della bilateralità artigiana, si discuterà venerdì mattina, 27 ottobre, a partire dalle 9,30, nell’aula magna Vincenzo Li Donni, al dipartimento di Scienze economiche all’Università di Palermo.

Previsti interventi e tavola rotonda con autorità politiche e civili e con il mondo della bilateralità che compone l’Ebas.

Il programma

Alle 9 Registrazione partecipanti

Alle 9.30 Apertura lavori – Saluti del Magnifico Rettore dell’Università di Palermo Massimo Midiri

Alle 9.45 Introduzione – Presidente Ebas Sicilia Florinda Scala

Alle 10 Saluti istituzionali

Sindaco Città Metropolitana Roberto Lagalla

Assessore alle Attività Produttive Edy Tamajo

Direttore dipartimento Seas Università degli Studi di Palermo Angelo Mineo

Presidente Ebna, Riccardo Giovani

Vicepresidente Ebna Angelo Colombini

Alle 10.45 Presentazione ricerca Ebas in Sicilia – inizi, evoluzione e tendenze 1993-2023 col docente di Unipa Seas Vincenzo Provenzano

Alle 11.15 interventi

Area Manager Sicilia Banca Patrimoni Sella, Giuseppe Baudo

Coordinatori Opra Sicilia Sebastiano Molino ed Eugenio Sasso

Dirigente area Terza Missione Università studi di Palermo Simona Viola

Testimonianze artigiano architetto Giuseppe Rogato, studentessa Secim Unipa Silvia Fazio

Alle 11.45

Tavola rotonda moderata dal direttore responsabile di BlogSicilia Manlio Viola

Presenti il presidente Cna Sicilia Sebastiano Battiato, segretario generale Cisl Sicilia Sebastiano Cappuccio, segretario Confartigianato Sicilia Andrea Di Vincenzo, segreteria generale Uil Sicilia Luisella Lionti, segretario Cgil Sicilia Alfio Mannino, presidente Claai Sicilia Orazio Platania, presidente Casartigiani Sicilia Maurizio Pucceri

Alle 13.15 Conclusioni affidate alla vicepresidente di Ebas Rosanna Laplaca.

Alle 13.30 light lunch.