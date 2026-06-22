Sono statu ufficializzati i nomi dei vincitori del “Premio cronisti 2026” organizzato dal Gruppo cronisti siciliani con Assostampa e l’Ordine dei giornalisti di Sicilia. Alla consegna saranno presenti la segretaria generale della Fnsi Alessandra Costante ed il segretario aggiunto Claudio Silvestri. Le due giurie (premio in denaro per il bando sul tema “Le occasioni di riscatto nelle periferie geografiche ed esistenziali delle città: la marginalità che diventa motore di cambiamento”) e quella per le targhe ai cronisti che si sono distinti in questa edizione, hanno già concluso il loro lavoro e sono pronte per la cerimonia di consegna dei premi. L’evento si svolgerà venerdì 26 giugno alle 19 al Glam Hotel di Mondello e sarà condotto da Riccardo Arena e Giovanna Cirino.

Tra le novità di questa edizione la targa per cultura e spettacoli e l’intitolazione delle targhe per l’economia e la televisione ai colleghi Angelo Meli e Natale Bruno. Confermati, invece, gli stessi riconoscimenti in denaro. Per il primo, secondo e terzo premio rispettivamente 1.000, 500 e 250 euro. Il premio, si ricorda, è riservato a giornalisti iscritti all’Ordine senza limiti d’età o tetti minimi d’iscrizione. Sono ammessi testi di cronaca, video o contenuti radiofonici, con l’unico requisito di essere stati pubblicati su una testata regolarmente registrata, esclusivamente nell’anno 2025.

A comporre la giuria per i premi in denaro del bando sono Giuseppe Rizzuto segretario regionale di Assostampa Sicilia, Concetto Mannisi presidente Ordine dei giornalisti di Sicilia e Claudia Brunetto segretaria Gcs. Si è già riunita intanto la seconda commissione che assegnerà delle targhe a cronisti , fotogiornalisti e videomaker che si siano distinti per il loro lavoro sul campo, composta da: Roberto Leone vicesegretario vicario di Assostampa Sicilia, Tiziana Tavella presidente del Consiglio regionale di Assostampa Sicilia, Francesca Aglieri Rinella vice segretaria Gcs, Giancarlo Macaluso consigliere nazionale Fnsi, Claudia Mirto presidente Gruppo giornalisti pensionati e Franco Nuccio consigliere dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia. Subito dopo la cerimonia, alle 21 la Festa del Giornalismo siciliano e del Circolo della stampa nella zona piscina del Glam.

Ecco i premiati

Lorenzo Tondo, corrispondente del quotidiano britannico The Guardian è il “cronista dell’anno 2026”. Il Premio è organizzato dal Gcs con Assostampa e l’Ordine dei giornalisti di Sicilia. Per la sezione premi in denaro sul bando “Le occasioni di riscatto nelle periferie geografiche ed esistenziali delle città: la marginalità che diventa motore di cambiamento”: questi invece i riconoscimenti. Michela Iaccarino de “Il Fatto Quotidiano” è la prima classificata, Rosaura Bonfardino di “Palermo Today” seconda e terzo Jerry Italia collaboratore per Repubblica, Antenna Sicilia, Telecolor e responsabile di redazione per TeleGela. Grazie al sostegno di Assostampa Sicilia i premi in denaro ammontano rispettivamente per il primo, secondo e terzo a 1.000, 500 e 250 euro.

Assegnate anche le targhe intitolate ai maestri del giornalismo siciliano e tra le novità di questa edizione quella per “cultura e spettacoli” e l’intitolazione di quelle per l’economia e per la televisione ai colleghi Angelo Meli e Natale Bruno.

Premio alla carriera a Nino Rizzo Nervo, direttore della Gazzetta del Sud. Premio inchieste: Salvo Palazzolo, Repubblica. Premio cronaca nera: Ignazio Marchese, Blog Sicilia e Ansa. Premio cronaca giudiziaria: Concetta Rizzo, Agrigento Notizie. Premio per la tv: Silvio Schembri, freelance. Premio economia: Salvo Ricco, Ansa. Premio cronaca web.Noemi La Barbera, Repubblica. Premio cronaca bianca: Sebastiano Caspanello. Gazzetta del Sud. Premio per la fotografia: Alessandro Fucarini, freelance. Premio per cultura e spettacoli Simonetta Trovato, Giornale di Sicilia

La giuria ha inoltre assegnato le targhe speciali ai colleghi Massimo Pullara, Marina Pupella, Bianca Giammanco e Carmelo Maiorca. Un riconoscimento sarà assegnato ai colleghi che si sono impegnati nei Circoli della stampa in Sicilia: Paolo Di Marco (Enna), Simona Arena (Messina), Mariza D’Anna (Trapani), Marilisa Della Monica (Agrigento) e Prospero Dente (Siracusa).

Nel corso della cerimonia, saranno consegnate sette pergamene per ricordare i colleghi scomparsi nel 2026.

La cerimonia di consegna, venerdì 26 giugno alle 19 al Glam Hotel di Mondello, sarà condotta da Riccardo Arena e Giovanna Cirino. Saranno presenti la segretaria generale della Fnsi Alessandra Costante ed il segretario aggiunto Claudio Silvestri.