Duecentocinquanta milioni a livello nazionale

“Regioni e Province autonome hanno a disposizione 250 milioni di euro per interventi di rigenerazione e riorganizzazione urbana finalizzati ad ampliare l’offerta di edilizia residenziale pubblica e la messa in sicurezza ed efficientamento degli edifici esistenti. Oggi si è raggiunta l’intesa in sede di Conferenza unificata, per il riparto alle regioni delle somme del programma redatto dal ministero delle infrastrutture. Per la Sicilia sono disponibili 22.646.446 euro: un’opportunità importante per affrontare con maggiore efficacia il problema della carenza di alloggi sociali e dell’ammodernamento del patrimonio di edilizia sociale esistente”. Lo afferma Antonio Lombardo, deputato del MoVimento 5 Stelle alla Camera.

“Ora – aggiunge Lombardo – ciascuna Regione individuerà i Comuni che possono presentare le proposte di intervento e l’elenco sarà approvato da un prossimo decreto che definirà anche procedure, tempistica e modalità di monitoraggio del programma. Grazie all’impegno del Movimento 5 Stelle l’Italia torna ad affrontare seriamente la questione della carenza di alloggi di edilizia sociale, e lo fa partendo dal principio del consumo di suolo zero e del massimo grado possibile di risparmio energetico”.