L’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo affronta il tema del ruolo della politica in un periodo caratterizzato da elevato astensionismo e distacco dei cittadini. “In un’epoca in cui la politica sembra sempre più liquida e distante, con un tasso di astensionismo alle stelle, la nostra missione come politici non può che essere una sola: ascoltare la gente e dare risposte”, scrive Tamajo. L’assessore critica le “strategie complesse e spesso astratte delle coalizioni improbabili” e le “manovre fatte di slogan e polemiche sterili”, sottolineando l’importanza della presenza sul territorio e del contatto diretto con le persone per comprenderne i bisogni.

Il dialogo come strumento per risolvere problemi

Tamajo critica il clima politico attuale, caratterizzato da “urla, demonizzazioni e macchine del fango”, e afferma che “la politica del grido e del conflitto costante non risolve i problemi”. L’assessore ritiene fondamentale un impegno concreto, basato su ascolto, proposte e azioni. “La politica deve essere costruttiva, non distruttiva. Solo in questo modo possiamo incidere veramente sulla realtà e migliorare la vita dei cittadini”, scrive. Nel suo ruolo all’Assessorato, Tamajo afferma di aver sempre privilegiato il dialogo, definendolo “lo strumento più efficace per affrontare questioni che sembravano irrisolvibili”. I dati di Unioncamere, secondo l’assessore, confermano l’efficacia di questo approccio, permettendo di riattivare vertenze decennali “ignorate e dimenticate”.

Risultati tangibili: la crescita del PIL in Sicilia

“Negli ultimi mesi abbiamo visto come il lavoro portato avanti stia dando i suoi frutti”, scrive Tamajo, citando la crescita del PIL in Sicilia superiore alla media italiana. Questo risultato, secondo l’assessore, è frutto di politiche mirate alla “valorizzazione delle nostre eccellenze”, al sostegno dell’imprenditoria locale e al rilancio delle aree industriali. Tra gli strumenti utilizzati, Tamajo menziona i progetti legati alle Zone Economiche Speciali (Zes), i bandi per le piccole e medie imprese e il sostegno a numerose attività produttive, finalizzati a stimolare l’economia e creare nuove opportunità di lavoro.

Presenza sul territorio e vicinanza ai cittadini

L’assessore sottolinea l’impegno quotidiano del suo team nel fornire soluzioni concrete a imprese, lavoratori e famiglie, pur riconoscendo le difficoltà e la lunga strada ancora da percorrere. “Ma il confronto continuo con chi vive direttamente i problemi ci permette di agire con maggiore efficacia e concretezza”, scrive Tamajo. L’assessore auspica un ritorno a una politica presente sul territorio e vicina alle persone, lontana dai “palazzi” e dalla “comunicazione urlata”.

Soluzioni concrete attraverso l’ascolto e il dialogo

“La politica del contatto diretto con la gente è l’unica via per far crescere la Sicilia”, afferma Tamajo, ribadendo l’importanza delle soluzioni concrete rispetto alle polemiche e alla demonizzazione degli avversari. L’assessore conclude sottolineando l’obiettivo di far sentire ogni cittadino rappresentato e supportato, con la prospettiva di un futuro migliore. “I numeri ci stanno dando ragione, ma non ci fermiamo qui. Continueremo a lavorare con la stessa passione e determinazione, perché solo così possiamo costruire una Sicilia più forte e competitiva”.