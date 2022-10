I nomi degli eletti all'Ars

I risultati non sono ufficiali ma adesso è quasi completo lo schieramento di deputati Ars eletti in seguito alla consultazione elettorale del 25 settembre. Tra schede scrutinate in ritardo, caos riconteggi e operazioni di verifica degli ufficii circoscrizionali centrali dei tribunali, ora la schiera degli onorevoli è quasi completa. Ultima notità è l’entrata al parlamento siciliano del consigliere comunale di Messina Alessandro De Leo, eletto con la lista di Cateno De Luca. Gli dovrà fare posto Luigi Genovese. Quali sono dunque tutti gli eletti all’Assemblea Regionale Siciliana? Ecco la lista degli eletti per partito

Forza Italia

Renato Schifani (Presidente della Regione)

Edy Tamajo (Palermo)

Gaspare Vitrano (Palermo)

Gianfranco Miccichè (Palermo)

Marco Falcone (Catania)

Nicola D’Agostino (Catania)

Tommaso Calderone (Messina)

Bernardette Grasso (Messina)

Stefano Pellegrino (Trapani)

Luisa Lantieri (Enna)

Michele Mancuso (Caltanissetta)

Riccardo Gallo Afflitto (Agrigento)

Margherita La Rocca Ruvolo (Agrigento)

Fratelli d’Italia

Alessandro Aricò (Palermo)

Fabrizio Ferrara (Palermo)

Marco Intravaia (Palermo)

Gaetano Galvagno (Catania)

Letterio Daidone (Catania)

Giuseppe Zitelli (Catania)

Giuseppe Galluzzo (Messina)

Nicolò Catania (Trapani)

Riccardo Gennuso (Siracusa)

Giorgio Assenza (Ragusa)

Giuseppe Catania (Caltanissetta)

Giusy Savarino (Agrigento)

Movimento 5 Stelle

Adriano Varrica (Palermo)

Luigi Sunseri (Palermo)

Nuccio Di Paola (Palermo)

Josè Marano (Catania)

Antonino De Luca (Messina)

Cristina Ciminnisa (Trapani)

Stefania Campo (Ragusa)

Angelo Cambiano (Agrigento)

Partito Democratico

Valentina Chinnici (Palermo)

Antonello Cracolici (Palermo)

Mario Giambona (Palermo)

Anthony Barbagallo (Catania)

Giovanni Burtone (Catania)

Calogero Leanza (Messina)

Dario Safina (Trapani)

Tiziano Spada (Siracusa)

Nello Dipasquale (Ragusa)

Sebastiano Venezia (Enna)

Michele Catanzaro (Agrigento)

De Luca-Sud chiama Nord

Cateno De Luca (candidato presidente arrivato secondo)

Ismaele La Vardera (Palermo)

Salvatore Geraci (Palermo)

Ludovica Balsamo (Catania)

Matteo Sciotto (Messina)

Giuseppe Laccoto (Messina)

Lega Prima l’Italia

Vincenzo Figuccia (Palermo)

Luca Sammartino (Catania)

Mimmo Turano (Trapani)

Francesco Coljanni (Enna)

Carmelo Pullara (Agrigento)

Democrazia Cristiana Nuova

Nunzia Albano (Palermo)

Nunzio Lentini (Siracusa)

Ignazio Abbate (Ragusa)

Carmelo Pace (Agrigento)

Popolari e autonomisti