Torna ad alzarsi il pressing sul ritorno alle urne per gli enti di area vasta in Sicilia. Dopo il via libera del Consiglio dei ministri al disegno di legge delega per la revisione del Testo unico degli enti locali – provvedimento voluto dal ministro Roberto Calderoli che punta a superare la riforma Delrio reintroducendo il suffragio universale – l’assessore regionale alle Autonomie locali e alla Funzione pubblica, Francesca Garigliano, interviene nuovamente per chiedere tempi rapidi a Palazzo dei Normanni e superare l’attuale assetto delle Città metropolitane.

“Colmare un vuoto di rappresentanza”

“Restituire ai cittadini il voto per i Liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane è una necessità e un’urgenza. Non possiamo più rinviare una riforma che riguarda la qualità della nostra democrazia e il rapporto tra le istituzioni e i territori”, afferma l’esponente autonomista della giunta Schifani.

Al centro dell’intervento di Garigliano ci sono le competenze strategiche affidate a questi enti e la distanza creata dall’attuale sistema di elezione di secondo livello: “Oggi gli enti di area vasta gestiscono funzioni decisive per la vita quotidiana di milioni di siciliani: la viabilità provinciale, l’edilizia scolastica, la tutela dell’ambiente, la pianificazione del territorio. Eppure chi li guida non viene scelto dai cittadini. È un vuoto di rappresentanza che indebolisce le istituzioni e allontana le comunità dai luoghi in cui si decide del loro futuro”.

L’affondo sul sindaco metropolitano di diritto

Il passaggio più netto riguarda le tre Città metropolitane dell’Isola (Palermo, Catania e Messina), dove oggi la guida dell’ente spetta automaticamente al primo cittadino del capoluogo. Un meccanismo che secondo l’assessore taglia fuori i residenti dell’hinterland: “Non è più tollerabile, in particolare, che il sindaco del Comune capoluogo sia automaticamente anche sindaco della Città metropolitana. Chi vive nei Comuni dell’area metropolitana non ha mai potuto esprimersi su chi guida l’ente che decide per loro, e si ritrova amministrato da un sindaco eletto soltanto dai cittadini del capoluogo. È una distorsione che penalizza i territori più periferici”.

La partita all’Ars e le proposte sul tavolo

La riforma nazionale del 25 novembre ha riacceso il confronto tra le forze politiche a Sala d’Ercole, dove il presidente della Regione Renato Schifani ha già chiesto di affrontare l’aula con voto palese per evitare i franchi tiratori del 2024, mentre tra gli alleati si moltiplicano le iniziative legislative: dal disegno di legge depositato nei giorni scorsi dal gruppo Mpa-Grande Sicilia (che punta ad aprire le urne nella primavera del 2027 anche per i sindaci metropolitani) al testo della Lega richiamato dal deputato questore Vincenzo Figuccia.

“Il via libera del Consiglio dei ministri alla riforma nazionale indica la strada – conclude Garigliano –. In Sicilia sono state già avanzate diverse proposte di legge: ora serve passare ai fatti. Il voto diretto è il fondamento della democrazia. Restituirlo agli enti di area vasta significa dare a ogni cittadino, del capoluogo come del più piccolo Comune, lo stesso diritto di scegliere chi lo amministra”.