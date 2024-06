Per lui oltre 1400 voti e 4485 preferenze per la lista

A Monreale Intravaia conferma la sua posizione di leader politico locale. Primo consigliere eletto alle amministrative, con quasi 1400 preferenze, la sua lista “Marco Intravaia per Monreale” si attesta su 4485 voti, seconda. Un’affermazione personale e del suo gruppo politico che prova l’affetto dell’elettorato verso il progetto che ha creato.

Dopo le fibrillazioni con FDI, da cui è derivata l’uscita dalla compagine all’Ars e l’ingresso nel gruppo misto, un risultato che avvalora quanto dichiarato da Intravaia alla vigilia delle elezioni: “Il progetto civico con il sindaco Arcidiacono è vincente e abbandonarlo comporterebbe un suicidio politico”.

“Ringrazio la mia città, continuiamo sulla via intrapresa cinque anni fa”

“Ringrazio la mia città – ha detto a caldo Intravaia – per l’affetto che mi ha manifestato e continua manifestarmi. Continuiamo sulla via intrapresa cinque anni fa, con l’impegno e la passione di sempre e del gruppo che mi sostiene. Sono abituato a metterci sempre la faccia e non ho esitato neanche in questa tornata elettorale, gli elettori mi hanno dato ragione e, dunque, ho la serenità di trovarmi sulla strada giusta”.

I risultati

Scrutinate 36 su 36 sezioni

ALBERTO ARCIDIACONO 16119 voti – 83.83% LA NOSTRA TERRA – ARCIDIACONO SINDACO 4694 voti – 25.15% ALBERTO ARCIDIACONO SINDACO – MARCO INTRAVAIA PER MONREALE 4485 voti – 24.03% IL MOSAICO 2315 voti – 12.41% DEMOCRAZIA CRISTIANA 4013 voti – 21.50% FILIPPO PARELLO 888 voti – 4.62% MS5 – SUD CHIAMA NORD – LIBERTA’ 887 voti – 4.75% NATALE MACALUSO 813 voti – 4.23% FRATELLI D’ITALIA 638 voti – 3.42% RAFFAELE detto LILLO SANFRATELLO 1409 voti – 7.33% PD – PARTITO DEMOCRATICO 1629 voti – 8.73%

Si è votato per le amministrative in 37 comuni dell’isola. Le schede che consegnate agli elettori sono state due, visto che si vota anche per eleggere i sindaci e rinnovare i consigli comunali. Gli elettori interessati alla tornata di amministrative sono 483.901. Le operazioni di voto si sono svolte sabato 8 giugno 2024, dalle 15 alle 23, e domenica 9 giugno 2024, dalle 7 alle 23.

I Comuni interessati al voto

Per la provincia di Palermo sono interessati al rinnovo di sindaco e consiglio comunale i comuni di: Bagheria, Bompietro, Borgetto, Cinisi, Corleone, Monreale, Palazzo Adriano, Roccamena, San Mauro Castelverde.

Per la provincia di Agrigento: Alessandria della Rocca, Caltabellotta, Campobello di Licata, Naro, Racalmuto, Sant’Elisabetta. Per il Nisseno: Caltanissetta, Gela e Sommatino. Per la provincia di Catania: Aci Castello, Motta Sant’Anastasia, Ragalna, Zafferana Etnea.

Per Messina: Brolo, Condrò, Falcone, Forza D’Agrò, Leni, Longi, Mandanici, Oliveri, Rometta, Spadafora. Per la provincia di Siracusa il solo comune di Pachino. Per la provincia di Trapani i comuni di: Castelvetrano, Mazara del Vallo, Salaparuta e Salemi. Nessun comune al voto nelle province di Enna e Ragusa.